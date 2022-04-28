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28 Nisan 2022 Perşembe 06:34:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:54:00

Çeşme'nin yerini tutamaz

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Bir süredir ekranlara ara veren Asuman Dabak kendini ödüllendirdi. Amerika seyahatine çıkan oyuncu, New York ve Bahamalar'dan sonra rotasını Kanada'ya çevirdi.

Bir süredir ekranlara ara veren Asuman Dabak kendini ödüllendirdi. Amerika seyahatine çıkan oyuncu, New York ve Bahamalar'dan sonra rotasını Kanada'ya çevirdi. Dabak, güneş, kum ve denizin tadını çıkararak moral ve enerji depoluyor. Oyuncu, Niagara Şelalesi'nde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Dabak gönderisinin altına, "Bu sene sezonu Bahamalar'da açtım ama hiçbir yer, Çeşme'nin yerini tutamaz. Ülkemi çok özledim" notunu düştü.

Etiketler : Asuman Dabak New York ve Bahamalar Kanada
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