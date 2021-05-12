12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:00:00
Çeşme'de limonla sezon açılışı
Pandemi sürecini İzmir - Alaçatı'da geçiren Tuğba Özerk kolları sıvadı bahçeye girdi. Evin bahçesini düzenleyen şarkıcı yetişen limonları tek tek topladı.
Pandemi sürecini İzmir - Alaçatı'da geçiren Tuğba Özerk kolları sıvadı bahçeye girdi. Evin bahçesini düzenleyen şarkıcı yetişen limonları tek tek topladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaz aylarını İzmir'de geçirecek olan Özerk, pandemi sonrası erkek arkadaşıyla nikah masasına oturacak.