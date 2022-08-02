Çeşme'de ‘Ev'lendi

Sanatçı Bülent Ersoy, Çeşme Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ersoy, Çeşme'den ev aldığını söyledi. Kesenin ağzını açan sanatçı, denize sıfır 5 oda 2 salondan oluşan 570 metrekarelik taş malikâne aldığı belirtti. Evinin dekorasyonuyla özel olarak ilgilenen Ersoy, villasına 'Kleopatra' havuzu ve asansör yaptırıyor.