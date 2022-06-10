Cerrah olmak zormuş

'Kasaba Doktoru' dizisinde Hakan Hoca'yı canlandıran Ozan Akbaba, "Hastane temalı bir yapımda yer almak hakikaten zormuş. Onu yaşamak, yaşatmak büyük sorumluluk ve çok eğlenceli" dedi.

TRT'nin Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımın başrolünde yer alan Ozan Akbaba, canlandırdığı 'Hakan Hoca' karakteriyle ilgili konuştu. Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, "Hastane temalı bir yapımda yer almak hakikaten zormuş. Önemli ve işinde gayet yetkin bir cerrahı canlandırmaya çalışmak bazen büyük sorumluluk gerektiriyor" dedikten sonra, "Sizi izleyen bir genel cerrahı da etkilemeniz, oynadığınız karakterin onun bir meslektaşı olduğunu ona hissettirmeniz, kanıtlamanız şart. O yüzden umuyorum ki görevimi yerine getirebiliyorumdur" dedi. Karakteriyle ilgili oyuncu, "Hakan Aydıner canlandırmayı seviyorum. Onu yaşamak, yaşatmak büyük sorumluluk ve çok eğlenceli" dedi. Yoğun çalışma hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi kurmak için özellikle dikkatli olduğunu ve ailesinin mutluluğunun her şeyin üzerinde olduğunu söyleyen Akbaba, "Son 3-4 haftadır hakikaten çok çalıştım ve yalnızca repo günümde ailemle uzun uzadıya vakit geçirebildim. Onlarla geçirdiğim bir günün bile mutluluğu ayrı" dedi.