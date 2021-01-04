Cenk Eren'den Ajda Pekkan ile birliktelik iddialarına yanıt geldi! 'Benim dostumdur'

En son Hakan Altun ile adı anılan Ajda Pekkan’ın bu kez Cenk Eren ile birlikte olduğu iddia edildi. Cenk Eren, önceki gün Ajda Pekkan ile sarılmış fotoğraflarını paylaştı. İkilinin bu kareleri ‘yeni bir birliktelik’ haberlerini gündeme getirirken iddialara yanıt Cenk Eren’den geldi. Şarkıcı, bu karenin ‘2020’nin son aşk bombası’ olarak yazılmasına ‘’Ajda Pekkan adı öyle kolayca kullanabileceğiniz bir malzeme değil. Önce haddinizi bileceksiniz. Bu açıklamayı da sizi ciddiye aldığımdan değil Ajda Pekkan’a saygımdan yapıyorum. Onun dostu olabilmek büyük ayrıcalıktır. Bunun kıymetini de iyi bilirim’’ notunu düştü.