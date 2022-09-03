Cengiz sessizliği

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, tek başına objektiflere yansıdı. 'Beceremedim' adlı teklisiyle şarkıcılığa el atan Kalaycıoğlu, Vadistanbul'da arkadaşlarıyla buluştu. Yeni tekli hazırlığında olduğunu belirten Kalaycıoğlu, "Arabesk bir şarkı söylemek istiyorum" dedi. İtalya'nın Marsilya takımında top koşturan mili futbolcu Cengiz Ünder ile gözlerden uzakta aşk yaşadıkları iddialarına Kalaycıoğlu, cevap vermeyerek sessiz kaldı.