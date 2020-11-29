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29 Kasım 2020 Pazar 16:05:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 15:59:00

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i

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Cengiz Kurtoğlu'nun şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu, 'Şahsiyet' ismini verdiği yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Su altı sahneleriyle dikkat çeken klipte Aydın Kurtoğlu, yeni tarzıyla da ilk kez kamera karşısına geçti. Şarkıcı, ‘Şahsiyet’in sözlerinde herkesin kendine ait bir bir şeyler bulacağını söyledi.

Etiketler : Cengiz Kurtoğlu Aydın Kurtoğlu Şahsiyet şarkı şarkıcı magazin Aydın Kurtoğlu yeni tarzı
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