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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:31:00

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

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Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cengiz Kurtoğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kurtoğlu, önceki gün reklam yüzü olduğu Navtex'in, bir fuardaki standını ziyaret etti. Sanatçı, muhabirlerin "Oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor. Sizce neden?" sorusuna "Ses sanatçılarında böyle bir şey yok. Sinemada daha çok boşanma var. Eskiden derdik ki, böyle popüler müziği başaramayanlara 'Meltem rüzgarı gibi, pazartesinden pazartesiye varlar' diye. Onun gibi oldu. Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar. Annelerine babalarına sorsunlar bir" dedi.

Etiketler : şarkıcı cengiz kurtoğlu sanatçı oyuncu boşanma
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