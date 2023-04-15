Çenesini yaptırdı

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şarkıcı, tek başına dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Polat, yüzündeki değişimiyle dikkat çekti. Çenesini yaptırdığını belirten Polat, "Kendi güzellik merkezimde uygulamalar yaptım. Bişektomi ve çenemi yaptırdım. Şimdi şiş olduğuna bakmayın, 10 gün sonra güzel olacak. Şişin sebebi ise uygulamayı yeni yaptığım için böyle duruyor" diye konuştu.