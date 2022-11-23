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23 Kasım 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 14:30:00

Cenazeye alkollü geldi

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Tuğba Özerk'in menajeri Arsevi Yeter, ''Babamın cenazesine alkollü gelip aşırı davrandı'' diyerek şarkıcıyla çalışmayı bıraktığını açıkladı.

Geçen hafta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzisyen Nazmi Sunal'ın kızı Arsevi Yeter yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uzun zamandır Tuğba Özerk ile çalışan Arsevi Yeter, şarkıcıyla yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bu kararı almasında Özerk'in babasının cenazesine alkollü bir şekilde gelmesinin etkili olduğunu söyleyen Yeter, şunları söyledi: ''Babamın cenazesine alkollü gelip yaptığı aşırı davranışlar nedeniyle. Gerek hafta sonu sağlığı bahanesi ile işi iptal ettirip yalan söylemesi nedeniyle. Hem mekan çalışanları ve hem müzisyenlerin zor durumda kalmasını sağlaması nedeniyle. Hasta olduğuna üzülürken aynı gece bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoları bana gönderen şarkıcıyla çalışmadığımı bilgilerinize sunarım." Yeter, ardından Tuğba Özerk'i sosyal medyadan çıkardı. Özerk de menajerlik bilgilerini sildi.

Etiketler : tuğba özerk cenaze alkollü arsevi yeter
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