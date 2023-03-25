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25 Mart 2023 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:25:00

Cemre Baysel: Ön yargılıyım

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Oyuncu Cemre Baysel, ilişkilerinde kendisini ön yargılı olarak tanımladı.

İlhan Şen'le başrolü paylaştığı 'Aşk Filmi' ile sevenleriyle buluşacak olan oyuncu Cemre Baysel, ilişkilerinde kendisini ön yargılı olarak tanımladı. Bir dergiye açıklamalarda bulunan oyuncu, "Karşı cinste seni en çok ne etkiler?" sorusuna, "İyi kalpli ve merhametli olması. Bunu da anlamak zaman gerektirir. O yüzden herkes bende sıfır puanla başlar. Tanıdıkça fikirleri oluşan biriyim. Ön yargılıyım, bu da benim karanlık tarafım" diye konuştu.

Etiketler : cemre baysel oyuncu aşk filmi ilişki ön yargı

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