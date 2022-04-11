Cem'in 17 yıl önceki hali

Cem Adrian, sosyal medya hesabından 2005 yılındaki halini paylaştı. Tarzıyla beğeni toplayan şarkıcılardan Cem Adrian 25 yaşındaki halini paylaştı. Cem Adrian'ın 17 yıl önceki halini görenler tanıyamadı. Şarkıcı paylaşımına, "Zaman gerçekten su akıp geçiyor. İlk albüm çıkmıştı. İlk röportajlarımdan biriydi. Çok heyecanlı ve inanılmaz günlerdi. Üzerinden yıllar geçmiş. O karede 25 yaşında olmam da bir başka tuhaflık. Öyle pazarınıza bir renk katmak istedim. Değişime, evrime olan inancınızı yitirmeyin" notunu yazdı.