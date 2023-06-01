Cem'i aşka küstürdüler

Popçu Cem Belevi, Ataşehir Muamma adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Belevi, sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirirken hayranlarına unutulmaz bir eğlence gecesi yaşattı. Belevi, sahne sonrası habercilerle bir araya geldi. Kalbi uzun zamandır boş olan popçu, "İşimiz gücümüz o kadar yoğun ki... Başka bir şeye zaman da yok zaten küstürdüler. Aşk yok iş var" dedi. Sevgilisinde kriter aramadığını belirten Belevi, "Kriterim yok işime aşık yaşıyorum. Kısmet bilemiyorum nasip bu işler şimdi içeri gireriz bilemeyiz belki hayat bu" diye konuştu.