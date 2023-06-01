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01 Haziran 2023 Perşembe 07:36:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:36:00

Cem'i aşka küstürdüler

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Popçu Cem Belevi, Ataşehir Muamma adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

Popçu Cem Belevi, Ataşehir Muamma adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Belevi, sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirirken hayranlarına unutulmaz bir eğlence gecesi yaşattı. Belevi, sahne sonrası habercilerle bir araya geldi. Kalbi uzun zamandır boş olan popçu, "İşimiz gücümüz o kadar yoğun ki... Başka bir şeye zaman da yok zaten küstürdüler. Aşk yok iş var" dedi. Sevgilisinde kriter aramadığını belirten Belevi, "Kriterim yok işime aşık yaşıyorum. Kısmet bilemiyorum nasip bu işler şimdi içeri gireriz bilemeyiz belki hayat bu" diye konuştu.

Etiketler : Cem Ataşehir Muamma Popçu Cem Belevi
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