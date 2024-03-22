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22 Mart 2024 Cuma 07:16:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 07:16:00

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

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Cem Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Yeni gösterisi CMXXIV ile izleyicinin karşısına çıkan Cem Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yılmaz, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi. Ünlü komedyen, "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."

Etiketler : cem yılmaz nefes sağlık
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