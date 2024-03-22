Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Yeni gösterisi CMXXIV ile izleyicinin karşısına çıkan Cem Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yılmaz, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi. Ünlü komedyen, "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."