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16 Ocak 2024 Salı 08:06:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 08:06:00

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

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Cem Yılmaz, "Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı" haberine tepki gösterdi.

Komedyen Cem Yılmaz, "Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı" haberine tepki gösterdi. X hesabından açıklamaya yapan Yılmaz, "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile yapılan 'evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü'" ifadelerini kullandı. "Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Yılmaz, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan... Gülmedim komik değil" tepkisini gösterdi.

Etiketler : cem yılmaz villa levent drone
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