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14 Nisan 2022 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:15:00

Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım

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90'ların unutulmaz sanatçılarından olan Nalan, 'Dur Bir Dinle' programında müzik tarzı hakkında konuştu.

90'ların unutulmaz sanatçılarından olan Nalan, 'Dur Bir Dinle' programında müzik tarzı hakkında konuştu. İlk albümü 'Of Aman Nalan' ile müzik dünyasına giriş yapan Nalan, "İlk albümde benden arabesk beklenirken pop üzerine Türk Müziği'ne gibi okudum. O albüm bana bela oldu. Yıllarca ne tarz yaptığını bilmiyor dediler. Türk Müziği gırtlağı yapabiliyorum" dedi. Cem Uzan ile korktuğu için çalışamadığını söyleyen şarkıcı, "Cem Uzan beni çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Demiş ki gelsin benle çalışsın, sıkıntı da çekmez. Ben de çok korktum. Sezen Aksu'ya o kadar hayranım ki, nasılsınız demekten başka bir şey konuşamam. Onu da çok seviyordum ama başka bir şey olur diye çalışamadım" dedi.

Etiketler : Cem Uzan Türk Müziği Cem Uzan Sezen Aksu
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