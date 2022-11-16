Cem-Seda aşkı belgelendi

Komedyen Cem Yılmaz'ın oyuncu Seda Akman'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberler karşısında sessiz kalan çiftin sürpriz aşkı belgelendi. Yılmaz ve Akman'ın ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamak istedikleri öğrenildi. Yılmaz ve Akman'ın iki ay önce Arnavutköy'de görüntülendiği ortaya çıktı. İkili, bir mekâna komedyenin VİP arabasıyla geldi. Habercilerin, "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt vermeyen komedyen, "İyi akşamlar" demekle yetinmişti.