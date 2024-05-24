Cem Özer, genç meslektaşlarına estetik tavsiyesinde bulundu. Usta oyuncu, Metin Akay ev sahipliğinde gerçekleşen Emshape 3'üncü şubesini kapılarını Levent'te açtı.

Genç oyuncuların estetik yaptırmalarını diline dolayan Özer, "Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starların hepsi normal. Bu insanların parası mı yok, aklımı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. Bağdat caddesinde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" diye konuştu.

