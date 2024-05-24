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24 Mayıs 2024 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 11:30:00

Cem Özer'den oyunculara estetik eleştirisi! "Dudaklar bahçe hortumuna döndü"

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Cem Özer, genç oyunculara estetik eleştirisinde bulundu. Genç oyuncuların estetik yaptırmalarını diline dolayan Cem Özer, "Bağdat caddesinde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş." dedi.

Cem Özer, genç meslektaşlarına estetik tavsiyesinde bulundu. Usta oyuncu, Metin Akay ev sahipliğinde gerçekleşen Emshape 3'üncü şubesini kapılarını Levent'te açtı.

Genç oyuncuların estetik yaptırmalarını diline dolayan Özer, "Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starların hepsi normal. Bu insanların parası mı yok, aklımı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz çünkü Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. Bağdat caddesinde yürüdüğüm zaman hepsinin birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" diye konuştu.

Etiketler : cem özer oyuncu estetik eleştiri
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