Cem ile askerlik hatırası

Şarkıcı Ege, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'la asker arkadaşı olduğunu ilan etti. İkilinin yıllar içindeki değişimi ise dikkat çekti. İki ünlü ismin askerliklerini 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. Instagram hesabından 21 yıl önce Cem Yılmaz'la askerdeyken çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Ege, "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" ifadelerini kullandı.