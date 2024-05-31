Popçu Cem Belevi, kendisine özel hayat kuralı koyduğunu söyledi. Belevi, önceki akşam Oğuz Gıda ve Black Bruin Energy Drink'in partisine tek başına katıldı. Aşk hayatında mutlu olduğunu söyleyen Belevi, "Güzel giden bir özel hayatım var. Bizim piyasa beni biraz yorduğu için hayatımı artık kendime has tutuyorum" dedi.

Bir açıklamasında "Ünlü biri ile olmam" dediği hatırlatılan Belevi, "Elimizi sallasak ünlü ile karşılaşıyoruz. Müzik listelerine bakın, kaçı müzisyen? Camia buna dönmüş biraz. Ben projelerim ile piyasada olacağım" diye konuştu.