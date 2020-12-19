19 Aralık 2020 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 11:56:00
Cem Adrian'dan ikinci klip
Cem Adrian, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerini yeniden düzenleyip yorumladığı albümü “Solmayan Şarkılar”ın ikinci video klibini çekti.
Cem Adrian, sözleri Hüseyin Turgut Yarkent’e, bestesi ise Selahattin Altınbaş’a ait olan “Duydum Ki Unutmuşsun” şarkısına Mustafa Özen yönetmenliğinde çekti.
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