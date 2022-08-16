En büyük kaygısını açıkladı

Şarkıcı Cem Adrian, Bodrum Antik Tiyatro'da ikinci kez sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, gece boyunca en sevilen şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri de seslendirdi. Şarkı aralarında dinleyicisiyle sohbet eden Adrian, "Ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Her konserimde de söyleyeceğim. Hiç eğlenceli şarkım olmadı. En büyük kaygım bir gün eğlenceli şarkı yapmak" dedi.