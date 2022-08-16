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16 Ağustos 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 11:00:00

Cem Adrian en büyük kaygısını açıkladı

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Cem Adrian, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Cem Adrian en büyük kaygısını bakın ne olarak açıkladı.

Şarkıcı Cem Adrian, Bodrum Antik Tiyatro'da ikinci kez sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, gece boyunca en sevilen şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen türküleri de seslendirdi. Şarkı aralarında dinleyicisiyle sohbet eden Adrian, "Ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Her konserimde de söyleyeceğim. Hiç eğlenceli şarkım olmadı. En büyük kaygım bir gün eğlenceli şarkı yapmak" dedi.

Etiketler : cem adrian şarkıcı magazin
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