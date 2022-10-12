Tarkan, yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa'daydı. Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tarkan, kalabalık artınca eline megafon aldı. Popçu yaptığı konuşmada, ''Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. Sizleri seviyorum" dedi.