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30 Aralık 2020 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 14:00:00

Çekirdek aile: Müge Boz-Caner Erdeniz ve kızları Vina

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Oyuncu Müge Boz ve Galatasaraylı basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi.

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kızları Vina’yı da yanlarına alan ikili, arkadaşlarına misafirliği geldiklerini söyledi. Başındaki kırmızı yılbaşı şapkasıyla dikkat çeken Boz, habercilerin “Partiye katılır bir havanız var?” sözleri üzerine “Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz” dedi. 

Etiketler : Müge Boz Caner Erdeniz Caner Erdeniz kızı Vina Müge Boz kızı Vina
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