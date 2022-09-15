Çekimleri bitirdik

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel ile birlikte Kanyon'da alışverişteydi. Tosun, yer aldığı 'Beni Sev' isimli sinema filminin, eşi Erkan Kolçak Köstendil ise yazıp yönettiği 'Tamirhane' filminin çekimlerini bitirdiklerini söyledi. Kendileri ve oğulları için güzel bir zaman yarattıklarını belirten çift, alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.