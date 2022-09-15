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15 Eylül 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 11:30:00

Çekimleri bitirdik

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Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel ile birlikte Kanyon'da alışverişteydi.

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel ile birlikte Kanyon'da alışverişteydi. Tosun, yer aldığı 'Beni Sev' isimli sinema filminin, eşi Erkan Kolçak Köstendil ise yazıp yönettiği 'Tamirhane' filminin çekimlerini bitirdiklerini söyledi. Kendileri ve oğulları için güzel bir zaman yarattıklarını belirten çift, alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

Etiketler : Çekimleri bitirdik Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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