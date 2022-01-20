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20 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00

Çekimlere kar engeli

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Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Disney Plus için hazırlanan 'Kaçış' dizisinin Gaziantep'te devam eden çekimleri kar engeline takıldı.

Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Disney Plus için hazırlanan 'Kaçış' dizisinin Gaziantep'te devam eden çekimleri kar engeline takıldı. Ağır yağış nedeniyle yapımın set ekibi ve oyuncular zor anlar yaşadı. Çekimler iptal edilirken yapım ekibi ve oyuncular güçlükle otele geri dönebildi. Yapımı Same Film ve O3 Medya tarafından üstlenilen projede Akyürek ve Helvacıoğlu ikilisinin savaş muhabiri olarak izleyici karşısına çıkacak. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin hikayesi Engin Akyürek'e ait.

Etiketler : Çekimlere kar engeli Engin Akyürek İrem Helvacıoğlu
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