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13 Kasım 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 16:00:00

Çekimlerden ailesine hasret

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Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel ile başrolünü paylaştığı 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini görememekten dert yandı.

Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel ile başrolünü paylaştığı 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini görememekten dert yandı. Yoğun tempoda çalıştığını belirten Ergüçlü, "Ailemi uzun zamandır göremiyorum. Çok yoğun çalıştığım için yanlarına gidemedim. Onlar Kıbrıs'ta olduğu için çok özledim" diye konuştu.

Etiketler : Çekimlerden ailesine hasret Ulaş Tuna Astepe Hande Doğandemir Tansel Öngel
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