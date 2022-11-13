Çekimlerden ailesine hasret

Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel ile başrolünü paylaştığı 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini görememekten dert yandı. Yoğun tempoda çalıştığını belirten Ergüçlü, "Ailemi uzun zamandır göremiyorum. Çok yoğun çalıştığım için yanlarına gidemedim. Onlar Kıbrıs'ta olduğu için çok özledim" diye konuştu.