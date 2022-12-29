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29 Aralık 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 18:30:00

Çekimler tamamlandı

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Başrollerinde Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Burcu Gölgedar ve Ercan Kesal'in yer aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerinde Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Burcu Gölgedar ve Ercan Kesal'in yer aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstlendiği dizinin çekimleri tamamlandı. Yapımda, narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatılıyor.

Etiketler : Çekimler tamamlandı Merve Dizdar Berkay Ateş Çağlar Ertuğrul Gölgedar ve Ercan Kesal
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