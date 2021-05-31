Çekimler sonrası rota organik tarım

Kıvanç Tatlıtuğ, reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Yeni imajı uzun saçlarıyla takipçilerinden tam not alan oyuncu, hem reklam hem de rol aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerinin bitmesiyle de soluğu Urla'da alacak. Eşi Başak Dizer ile birlikte Urla'da organik tarımla ilgili eğitimler alacak olan Tatlıtuğ, bir süre sadece işleri için İstanbul'a gelecek. İkili, İstanbul'da da şehir karmaşasından uzak bir hayat sürüyor.

