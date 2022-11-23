Çekimler Didim'de

Yapımını Juli Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğuna Hasan Doğan'ın oturduğu 'Gidersen Gitme' filminin çekimleri Didim'de başladı. Kendine aile olan köyden kovulmaya çalışan yetim Mehmet ile Gülbahar'ın hikayesini konu alan filmin başrollerini Tuğba Melis Türk ve Gökberk Demirci paylaşırken, Suat Sungur, Mehmet Aybars Kaya, Binnur Şerbetçioğlu, Başak İlhan ve Ali Rıza Tanyeli gibi birbirinden güçlü isimlerde rol alıyor. Film senaryosunu Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.