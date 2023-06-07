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07 Haziran 2023 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 07:20:00

Çekimler başladı

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Başrollerini Eylül İlbey, Burak Sarımola, Wilma Elles, Burak Alkaş ve Naci Taşdöğen'in paylaştığı 'İllegal Aşk' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Eylül İlbey, Burak Sarımola, Wilma Elles, Burak Alkaş ve Naci Taşdöğen'in paylaştığı 'İllegal Aşk' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Zeki Sincar'ın üstlediği projenin çekimleri Kuşadası'nda başladı. Yönetmen koltuğunda Buğra Kekik'in oturduğu romantik komedi tarzındaki filmin çekimlerinin yaklaşık iki hafta süreceği öğrenildi.

Etiketler : Çekimler başladı Eylül İlbey Burak Sarımola
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