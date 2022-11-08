Çekimler başladı

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizinin devamı niteliğinde ekrana gelecek olan Hayreddin dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer alacağı, TRT'de ekrana gelecek olan yapımın çekimlerine başlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor.