VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
Rus lider Putin yine Batı'yı suçladı
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İklim değişikliğine uyum, koordinasyon no...
'Özel harekat'tan üçüncü dünya savaşına
İran'daki protestolarda terör örgütlerinin etkisi ve potansiyeli
Mahsa Emini'nin ölümü ve İran'da değişen değerler
'Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı
MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi
NATO tatbikatında şov yaptı
Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım: İnşaatta Proje Yönetimi Projenin Başarısına Doğrudan Etkide Ediy...
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Yaptıkları gizli işgaldir"
Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!
Türkiye Yunanistan'a karşı çıkarlarını savunacak
EYT çalışması tamamlandı!
Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini tüm imkanları kullanarak savunmakt...
Ticaret Bakanı Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
İsveç Adalet Bakanlığı suçlu iadesini görüşmek için Türkiye'ye gelecek
Küresel piyasalar, sterlinde yaşanan çalkantı sonrası denge arayışında
Türk toplumu enerji bağımsızlığının yolunu rüzgar ve güneş enerjisinde görüyor
Japonya, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe'nin yasını tutuyor
Tayfun Burus: Mahkûmlara oyunculuk eğitimi vereceğiz
Sevim Alan dan Yetiştirme Yurdundan ayrılan Çoçuklara İş imkanı
27 Eylül 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 13:00:00

Çekimler başladı

ABONE OL

Başrollerini Tolga Güleç, Gürbey İleri ve Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Güneşi Beklerken' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Tolga Güleç, Gürbey İleri ve Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Güneşi Beklerken' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi, önceki gün kamera karşısına geçti. Senaryosunu Avni Özgürel'in kaleme aldığı filmde 12 Eylül sonrası gelişen olayları anlatıyor. Çekimlerinin ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanan film, 2023'ün ilk aylarında vizyona girecek.

Etiketler : Çekimler başladı Tolga Güleç Gürbey İleri
Seul'dan ödülle döndü

Seul'dan ödülle döndü
Kavgaya karıştı

Kavgaya karıştı
Constanze'nin Thor'u

Constanze'nin Thor'u
Furkan sessizliği

Furkan sessizliği
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi
Yeni ikili

Yeni ikili
Gösterişli buluşma

Gösterişli buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes