Çekimler başladı
Başrollerini Tolga Güleç, Gürbey İleri ve Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Güneşi Beklerken' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.
Başrollerini Tolga Güleç, Gürbey İleri ve Müjde Uzman'ın paylaştığı 'Güneşi Beklerken' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi, önceki gün kamera karşısına geçti. Senaryosunu Avni Özgürel'in kaleme aldığı filmde 12 Eylül sonrası gelişen olayları anlatıyor. Çekimlerinin ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanan film, 2023'ün ilk aylarında vizyona girecek.