Çekim öncesi okuma provası

Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrolünde yer alacağı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi ve oyuncular çekimlerden önce yönetmenle okuma provasında bir araya geldi. Senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturacak. Yapımın kadrosunda Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kurtaş, Damla Sönmez, Boran Kuzum, Zeynep Tuğçe Bayat ve Meriç Aral yer alıyor.