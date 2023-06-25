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25 Haziran 2023 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:53:00

Çekim öncesi okuma provası

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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrolünde yer alacağı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi ve oyuncular çekimlerden önce yönetmenle okuma provasında bir araya geldi. Senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturacak. Yapımın kadrosunda Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kurtaş, Damla Sönmez, Boran Kuzum, Zeynep Tuğçe Bayat ve Meriç Aral yer alıyor.

Etiketler : kimler geldi kimler geçti serenay sarıkaya metin akdülger
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