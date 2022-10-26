Çekim öncesi okuma provası

Başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın paylaştığı 'Öt Bakalım' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Port filmin üstlendiği projenin oyuncuları çekimlerden önce okuma provasında buluştu. Yapımın kadrosuna son olarak Survivor Nagihan Karadere dahil oldu. İlk kez sinemada boy göstermeye hazırlanan Karadere, ''Okuma provasında resmen bir an okumayı unuttum. Tabii benim daha ilk deneyimim benim için ısınma turu olacak" dedi.

