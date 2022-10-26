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26 Ekim 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 13:30:00

Çekim öncesi okuma provası

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Başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın paylaştığı 'Öt Bakalım' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın paylaştığı 'Öt Bakalım' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Port filmin üstlendiği projenin oyuncuları çekimlerden önce okuma provasında buluştu. Yapımın kadrosuna son olarak Survivor Nagihan Karadere dahil oldu. İlk kez sinemada boy göstermeye hazırlanan Karadere, ''Okuma provasında resmen bir an okumayı unuttum. Tabii benim daha ilk deneyimim benim için ısınma turu olacak" dedi.

Etiketler : murat akkoyunlu asuman dabak öt bakalım film
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