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08 Eylül 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 14:00:00

Çekim öncesi okuma provası

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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projenin oyuncuları çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmen ile bir araya geldi. Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi ekibi, önümüzdeki haftalarda sete çıkacak.

Etiketler : Çekim öncesi okuma provası Ulaş Tuna Astepe Hande Doğandemir Tansel Öngel
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