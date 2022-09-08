Çekim öncesi okuma provası

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projenin oyuncuları çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmen ile bir araya geldi. Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi ekibi, önümüzdeki haftalarda sete çıkacak.