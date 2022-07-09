Çekim öncesi okuma provası

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' projesinin kadrosu tamamlandı. Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar ve Burak Dakak gibi isimler çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmen ile bir araya geldi. Dijitalde yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryosunu Ercan Uğur kaleme alıyor.





