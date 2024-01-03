Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

2022'de basketbolcuyla evlenen oyuncu, Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ebru Şahin, "Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum. Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.