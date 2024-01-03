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03 Ocak 2024 Çarşamba 06:54:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 06:54:00

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

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En son ekranlara veda eden 'Yüzyıllık Mucize' dizisinde yer alan Ebru Şahin, NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'a şarkılar söylediğini açıkladı.

2022'de basketbolcuyla evlenen oyuncu, Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ebru Şahin, "Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum. Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Etiketler : cedi osman nba şarkı
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