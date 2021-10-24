Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor

Oyuncu Ebru Şahin nişanlısı Cedi Osman'la evlilik kararı aldı. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünya evine girecek.

'Destan' dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, evliler kervanına katılıyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la 1 yıllık ilişkilerinide hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Çift, önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla evlenmeyi planlıyor. Oyuncu Duygu Sarışın'ın, şimdiden nikahları için mekan araştırmasına başladığı öğrenildi.

EVİN DEKORASYONU EBRU'YA EMANET

Ebru Şahin'in'in bir dediğini iki etmeyen Cedi Osman, yeni yuvaları için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev alarak tadilata soktu. 3 katlı Lüks villanın dekorasyonu Ebru Şahin'in zevkine göre yeniden dizayn ettiren Osman, yaklaşık 350 bin lirayı gözden çıkardı.

