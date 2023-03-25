Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e bir dizi destek
Yüz Yıllık Mucize dizisinin başrol oyuncularından Ebru Şahin'e basketbolcu eşi Cedi Osman'dan destek gecikmedi
Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin'in basketbolcu eşi Cedi Osman'dan destek gecikmedi. Instagram hesabından eşinin dizideki bir karesini yayınlayan Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı. Osman'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.