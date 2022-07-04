Ceceli'nin üçlüsü

Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un, 'Karalaya Karalaya' isimli tekli çalışması müzikseverlerle buluştu. Sözü-müziği Doğanay Karadeniz'e, düzenlemesi başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'ye ait olan parça ilk yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 milyon kez izlendi.