Ceceli'nin üçlüsü
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un, 'Karalaya Karalaya' isimli tekli çalışması müzikseverlerle buluştu.
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve Burak Bulut'un, 'Karalaya Karalaya' isimli tekli çalışması müzikseverlerle buluştu. Sözü-müziği Doğanay Karadeniz'e, düzenlemesi başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'ye ait olan parça ilk yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 milyon kez izlendi.