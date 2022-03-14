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14 Mart 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 12:00:00

Ceceli ile telefonda düet

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Uzunlar, soğuk havaya rağmen konserine gelen sevenlerine teşekkür ederken, şarkıları ve performansıyla sahnede adeta kuzey rüzgarı estirdi. Konserde sanatçıya Mustafa Ceceli de eşlik edecekti. Ancak Ceceli yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı için gelemedi. Uzunlar, konser sırasında Ceceli ile görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi. İkili telefonda düet yaparak büyük alkış aldı.

Etiketler : Ceceli ile telefonda düet Bostancı Gösteri Merkezi Mustafa Ceceli
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