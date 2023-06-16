"Cebimde yüzük değil ruj taşıyorum"

'İki Yabancı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafında cebinde beliren bir cismin yüzük olduğu söylenen Erçel, yazılanları yalanladı. Erçel, önceki akşam yüzü olduğu Magnum'un davetinde habercilerle bir araya geldi. Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi almadığını belirten Erçel, "Cebimde rujum vardı. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" dedi.