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15 Mayıs 2022 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 13:40:00

Caz rüzgarı

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Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde ilk kez caz konseri verdi.

Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde ilk kez caz konseri verdi. Sanatçı, 'Söyle Canım', 'Rüya', 'Hep Böyle Kal' ve 'Deli Divane' gibi eserlerinin yanı sıra 'What a Wonderful World', 'Fly Me to the Moon' ve 'I've Got You Under My Skin' gibi caz klasiklerinden oluşan seçkileri seslendirdi. 'Sanatta farklı heyecanlar yaşamak insanı diri tutar' diyen Evgin'e, piyanist Can Çankaya'nın yönetmenliğinde oluşan caz orkestrası eşlik etti.

Etiketler : Caz rüzgarı Erol Evgin Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
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