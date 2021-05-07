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07 Mayıs 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 12:00:00

Çatalca'da iki günde yeni klip

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ŞARKICI Ebru Yaşar, yeni albümü 'Gel de Sevme'nin ikinci klibini dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine 'Ben Bilmem' adlı şarkısına çekti.

ŞARKICI Ebru Yaşar, yeni albümü 'Gel de Sevme'nin ikinci klibini dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine 'Ben Bilmem' adlı şarkısına çekti. Söz ve müziği Özlem Güneykaya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkı için Çatalca'da kamera karşısına geçen Yaşar, ekibiyle birlikte ortaya güzel bir iş çıkardıklarını söyledi. İki gün süren çekimlerde tüm pandemi kuralarına uyuldu.

Etiketler : ebru yaşar gel de sevme klip
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