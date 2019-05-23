Çarpışma 24. bölüm fragmanı geldi mi? Çarpışma son bölümde neler yaşandı? bu soruların yanıtları merak ediliyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Çarpışma'da bu hafta yine heyecan dorukta. Çarpışma'nın yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş üsteniyor, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yapıyor ve senaryosunu Ali Aydın kalame alıyor. Çarpışma’nın başrollerinde ise, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. Çarpışma yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Çarpışma hakkında tüm merak edilenler...

ÇARPIŞMA 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek, nefeslerin tutularak izleneceği 23. bölümünün konusu şöyle; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düşer. Kadir ve Zeynep’in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız’ın üzerine mermi yağdırır. Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir’le yüzleşir. Kerem, Cemre’nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu sırada Kadir'i gizlice takip eden Veli bir binanın çatısına çıkarak silahını kurar. Cansız'ı öldürmek için silahını ateşler ancak Cansız bu ölüm çemberinden de kaçmayı başarır.

KADİR CANSIZ'IN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Kadir, önemli bir istihbarat bilgisiyle Cansız'ın birlikte çalıştığı iki adamını takibe alır. Kadir ve Cansız birbirlerine karşılıklı olarak oyunlar kurarken, Kadir sonunda aklını kurcalayan büyük soru işaretinin cevabını bulur. Cansız'ın babası olduğunu öğrenen Kadir onunla tekrar karşı karşıya gelir ve aralarında büyük bir yüzleşme yaşanır.

DEMİR İNTİKAM PEŞİNDE!

Yaşanan son olaylardan sonra her şeyini kaybeden Demir, Cemre'den intikam almak için Meral'den yardım ister. Ancak Meral Demir'in niyetini anlar ve onun oyununa gelmez. Demir'in teklifini Kerem'e anlatır. Demir geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir silah zoruyla Cemre'yi alıkoyar.

KADİR'İN ANNE ACISI!

Kadir, Cansız'ı alt ettiğini düşündüğü sırada Cansız'ın adamı annesi Asiye'nin başına silah dayamış şekilde yanlarına gelir. Kadir, annesine dokunulmaması şartı ile silahını bırakır. Veli'den de Cansız'ı öldürmemesi konusunda söz alır. Ancak Cansız sözünü tutmaz ve Asiye'yi Kadir'in gözleri önünde öldürür. Kadir annesinin ölümüyle şoke olurken büyük bir acı daha yaşar.

ZEYNEP DE CANSIZ'IN ELİNDE

Kadir annesinin ölümünden sonra bir şok daha yaşar. Cansız Asiye ile birlikte Zeynep'i de kaçırmıştır. Zeynep Cansız'ın sözlerinden ölüm tehdidi altında olduğunu hisseder.

KADİR'E ZEYNEP'İ BULMASI İÇİN 24 SAAT SÜRE

Zeynep, Cansız'ın adamları tarafından onun yanına getirilir. Cansız, Zeynep'e “şimdi seni sevenlerin fedakarlık yapma vakti geldi. 24 saatin var. Acaba sen ölürsen hangisi yaşar. Yani hangisi seni daha çok seviyormuş öğrenelim” diyor. Bu arada Cansız Kadir'i de arar. Zeynep'i kurtarabilmesi için 24 saat olduğunu VE bu zaman zarfında Zeynep'i bulamazsa sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Ardından da Kadir'e “Tarih babalarla oğulların nefreti ile dolu. Bakalım hangimizin ki kazanacak Yusuf” der.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU



Baş komiser Kadir eşini ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir acılı bir adamdır çok acı çeken Kadir artık yaşamayı istemez ve hayatını bir araba kazasıyla bitirmek ister; ancak bu kazaya dört araba karışır. Bu dört arabada dört farklı hayat dört farklı insan vardır.

Kazaya karışan Zeynep Kadir’in yetimhaneden âşık olduğu kızdır ve Kadir bankacı olan Zeynep’e yeniden âşık olarak hayat tutunur. Zeynep ise kocası Galip yüzünden kızı Aylin’e kavuşamayan bir annedir; Zeynep Kadir sayesinde kızına kavuşacaktır. Kazaya karışan Kerem ve Cemre ise daha sonra bir birlerine ölümüne aşık olacak iki farklı gençtir. Cemre babası gibi başarılı bir avukatken Kerem ise hapisten yeni çıkmış fakir ve kimsesiz bir adamdır.