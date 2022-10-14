Carlos ofsayta düştü!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski futbolcu Roberto Carlos, yıllar sonra İstanbul gecelerinde çapkınlık yaparken ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, İstanbul gecelerinde fena yakalandı. 2007 - 2010 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu, Kuruçeşme'de Oligrak adlı mekanda yardımcısı ve korumasıyla objektiflere yakalandı. Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşıyla birlikte felekten bir gece çaldı. Yabancı uyruklu olduğu görülen kadınlarla görüntü vermek istemeyen Carlos, mekan çıkışında hedef şaşırtmaya çalıştı. Gece kulübünden eğlendiği kadınlarla ayrı ayrı çıkan Carlos, daha sonra Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir partiye kulüpteki kadınlarla katıldığı öğrenildi. Mariana Luccon ile evli olan Roberto Carlos'un bu duruma ne diyeceği merak konusu oldu.