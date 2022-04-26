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26 Nisan 2022 Salı 11:42:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 11:42:00

Çarkıfelek'e tescilli güzel

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Şovmen Mehmet Ali Erbil 3 yıldır uzak kaldığı televizyona geri dönüyor. Erbil, fenomen yarışma programı 'Çarkıfelek'le yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak.

Şovmen Mehmet Ali Erbil 3 yıldır uzak kaldığı televizyona geri dönüyor. Erbil, fenomen yarışma programı 'Çarkıfelek'le yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak. Yapımda kendisine partner arayışına geçen şovmen 2021 Avrupa güzeli Duygu Çakmak'la buluştu. İkilinin sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareleri yayınlamasından sonra, "Çarkıfelek'e tescilli güzel geldi" yorumlar yapıldı.

Etiketler : Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil Duygu Çakmak
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