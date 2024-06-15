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15 Haziran 2024 Cumartesi 08:09:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 08:09:00

Çanta hırsızlarına şifreli önlem

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Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, servet değerindeki çantalarını paylaştı. Nara'nın hırsızlara karşı eşyalarını sigortalattığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, milyonlarca TL değerindeki gardırobuyla gündeme geldi. Nara, önceki gün Milano'daki servet değerindeki bir oda dolusu çantalarını gözler önüne serdi. 160'tan fazla çantaya sahip olan Nara, hırsızlığa karşı bir dizi önlem aldı. Dünyaca ünlü markalara ait olan çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Nara, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" dedi. Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi.

Lüks çanta koleksiyoneri olan Wanda Nara, Milona'daki evinin bir oda dolusu eşyalarını gözler önüne serdi.

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