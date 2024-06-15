Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, milyonlarca TL değerindeki gardırobuyla gündeme geldi. Nara, önceki gün Milano'daki servet değerindeki bir oda dolusu çantalarını gözler önüne serdi. 160'tan fazla çantaya sahip olan Nara, hırsızlığa karşı bir dizi önlem aldı. Dünyaca ünlü markalara ait olan çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Nara, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" dedi. Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi.

Lüks çanta koleksiyoneri olan Wanda Nara, Milona'daki evinin bir oda dolusu eşyalarını gözler önüne serdi.

