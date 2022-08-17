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17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:30:00

Cansu Tosun'dan setlere romantik dönüş! Annelik sonrası ilk film

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Cansu Tosun, annelik sonrası setlere dönüyor. Cansu Tosun, ‘Beni Sev' adlı filmin başrolünde yer alacak.

Oğlu Marsel'i kucağına aldıktan sonra, bir süre mesleğine ara veren oyuncu Cansu Tosun, setlere dönüyor. Oyuncu, Port Yapım ve Metropol Medya'nın ortak yapımcılığını üstlendiği, 'Beni Sev' adlı filmin başrolünde yer alacak. Tosun'a projede Tolga Güleç eşlik edecek. Filmde, İki kadın – bir adamın aşk hikayesi anlatılacak. Yapımın 4 hafta sürecek olan çekimleri İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.

Etiketler : cansu tosun tolga güleç magazin
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