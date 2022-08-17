Oğlu Marsel'i kucağına aldıktan sonra, bir süre mesleğine ara veren oyuncu Cansu Tosun, setlere dönüyor. Oyuncu, Port Yapım ve Metropol Medya'nın ortak yapımcılığını üstlendiği, 'Beni Sev' adlı filmin başrolünde yer alacak. Tosun'a projede Tolga Güleç eşlik edecek. Filmde, İki kadın – bir adamın aşk hikayesi anlatılacak. Yapımın 4 hafta sürecek olan çekimleri İstanbul ve Yalova'da gerçekleşecek.